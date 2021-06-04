美國5月就業穩健回升 Fed不必急於退場

美國5月就業穩健回升，非農業就業人數僅增加55.9萬人，略低於市場預估的67.5萬人，但比4月僅增27.8萬人（修正後數字）明顯增加，顯示服務業開始回溫，企業招募員工有所進展，帶動工資持續上升。由於數字與預期差距不大，市場減輕了聯準會（Fed）可能提前「退場」的疑慮。

1.今年3月及4月就業人數合計上修2.7萬人。

2.5月民間部門就業增加49.2萬人，雖少於市場預估的增加61萬人，但比4月增加的21.9萬人明顯有起色；其中製造業小增2.3萬人，與市場預估增加2.5萬人相當，比4月時減少3.2萬人改善許多，顯示服務業就業開始加速回升。

3.平均時薪比4月小幅提高0.5%，遠高於市場預估0.2%，但略於4時的0.7%增幅；時薪僅比去年同期上升2%，高於市場預估的1.6%，也較4月的0.4%大幅回升；近幾月的工資年增幅起伏甚大，主要是受到「比較基期」不穩定的影響 。平均每人每周工時為34.9小時，符合預估，比4月的35小時略少。

4.失業率降到5.8%，比預估的5.9%及4月的6.1%都低。

5.勞動參與率比4月下降0.1個百分點，為61.6%，也低於預估的61.8%；低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從10.4%進一步降到10.2%，顯示全職勞工人數繼續增加。