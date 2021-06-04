超音速民航時代來臨？ 聯航採購「未來客機」2029年載客

美國聯合航空公司（United Airlines）3日宣布，將向航空新創公司「Boom Supersonic」採購15架超音速客機Overture，並預計於2029年開始投入載客服務。

根據聯航與Boom的協議，Boom的首款商用超音速客機「Overture」一旦符合該公司的「安全、運作以及環境永續要求」，聯航就將採購15架，並擁有追加採購35架的選擇權，兩家公司共同發表的聲明指出，雙方目標定在2029年開始載客服務。不過，美國財經媒體CNBC報導，Overture尚未生產製造、也還沒獲得認證。

Boom表示，該公司的超音速飛機飛行速度可達1.7馬赫，可將傳統航程時間減少一半，意味著紐約飛倫敦的時間，將從傳統的至少7小時縮短為3個半小時，此外，因使用可再生燃料，Boom的超音速飛機將是「零碳排」。

Boom於2014年創立以來，已籌到2億7000萬美元資金，員工成長到150人，對該公司來說，爭取到美國歷史悠久的航空公司訂單，證明其讓超音速飛行重回民航業的願景。此外，該公司的超音速客機展示機XB-1預計今年稍晚首度試飛，若順利、就將在2023年開始生產Overture、2026年首航。