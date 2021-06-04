快訊

30多歲男打AZ血栓首例親友籌70萬自費保命 林口長庚證實了

7歲童被狂摔頭部重創「昏迷指數3」柔道教練被訴從重求刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從五大鋼鐵生產國現況 看全球鋼價如何漲翻天

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
歐盟計劃對鋼鐵進口商為溫室氣體排放支付費用。歐新社
歐盟計劃對鋼鐵進口商為溫室氣體排放支付費用。歐新社

全球鋼鐵價格漲翻天，歐美國家陸續從新冠肺炎疫情中解封，帶動基礎建設的需求，加上部分鋼鐵生產國疫情復發，供應受限；歐盟計劃對鋼鐵進口商為溫室氣體排放支付費用，以上導致成本上揚、供給受限，但需求持續高昂，都只會讓鋼鐵價格居高不下。

以下是主要鋼鐵生產國概況一覽：

●中國大陸

北京當局上個月加大力度遏制大宗商品價格的飆升，包括打擊投機和囤積行為。

同時，據當地媒體報導，工業和信息化部官員準備建立一套以碳排放、淘汰汙染、能源消耗為基礎的限產機制，如此供給勢必面臨限縮。

市場普遍的看法是，大陸可能進一步收緊環保措施，供應方面的疑慮升溫，工業金屬價格維持強勢。

●印度

印度疫情稍有緩解，政府將原本供應醫療急需的氧氣調回工業，鋼鐵業可望恢復生產。受到氧氣短缺和工業需求持續下滑影響，印度鋼鐵龍頭JSW上個月一度宣布減產近一成。

JSW市值高達1.8兆盧比（2,440億美元），是印度市值排行第一的鋼鐵業者。

馬來西亞也因本月新冠肺炎疫情飆升，6月1日起實施全國封鎖，為期兩週，到14日為止。鋼鐵業者與汽車製造商僅准許保留1成人力。

日本

最大鋼鐵公司日本製鐵（Nippon Steel）再度向日本國內的大型製造商發出警告，希望他們接受鋼價調漲，否則將無法保證能夠穩定供貨。日本製鐵副社長森高弘呼籲要「緊急漲價」才能讓公司在平等的立足點上，與其他外國對手競爭。

彭博指出，日本製鐵與豐田汽車（ Toyota Motor）一年兩度的價格，但最近現價上漲大漲導致森高弘所謂「超乎想像」的價差。

●美國

近月來鋼鐵、木材、銅、鐵礦砂在內的大宗商品都因為美國與中國的需求增強，導致供給吃緊。

鋼鐵股Nucor今年大漲逾90%，是標普500指數今年表現的佼佼者。

俄羅斯

據塔斯社（TASS）引述俄羅斯第一副總理Andrei Belousov報導，俄羅斯將決定是否在今年對鋼鐵生產商徵收附加稅。俄羅斯政府一直擔心國防和建築業原材料成本上漲，這也是維持國內大宗商品價格穩定的一環。

俄羅斯的金屬生產商可能面臨著向政府繳納總金額1,000億盧布（14億美元）的附加稅。

俄羅斯 日本 疫情

延伸閱讀

防哄抬鋼價破壞市場 中鋼建置跨產業溝通平台

股價漲、運費漲、原物料漲 通膨持續上揚成為市場共識

歐盟課邊境碳稅 中鋼、台泥有望受惠

中鋼捉「鋼蟲」 防哄抬價格

相關新聞

超音速民航時代來臨？ 聯航採購「未來客機」2029年載客

美國聯合航空公司（United Airlines）3日宣布，將向航空新創公司「Boom Supersonic」採購15架...

台裔創投家莊人川辭世 生前推動新創提攜後進

台美知名科技創投家莊人川罹癌辭世，享壽73歲。他曾是宏碁集團北美市場的元老戰將，並在創業之路提攜年輕人才。去年他接受中央...

庫克發通告 要員工重返辦公室

蘋果公司（Apple）執行長庫克2日寄發電郵通知員工，要求他們從9月初起每周回辦公室工作至少三天。另外，德意志銀行也要求...

日經：陸廠低價搶單 把台灣擠下蘋果鏈最大產地寶座

中國大陸的蘋果供應商數量去年首次超越台灣，凸顯華府將難以說服企業減少對大陸的依賴。日經新聞報導，在大陸供應商以低價搶下蘋...

車用晶片荒攪局！美國的新車僅剩幾周庫存 創新低

在美國，車廠的新車庫存量已降至歷史新低，原因是全球晶片荒攪局，導致車廠產量跟不上市場的殷切需求。

【WSJ】通膨升溫 投資人準備迎接市場動盪

一些投資人正在為金融市場的劇烈波動做好準備，因為擔心通膨、以及美國聯準會（Fed）讓通膨上升的承諾，將會導致全球市場更加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。