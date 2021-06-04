從五大鋼鐵生產國現況 看全球鋼價如何漲翻天

全球鋼鐵價格漲翻天，歐美國家陸續從新冠肺炎疫情中解封，帶動基礎建設的需求，加上部分鋼鐵生產國疫情復發，供應受限；歐盟計劃對鋼鐵進口商為溫室氣體排放支付費用，以上導致成本上揚、供給受限，但需求持續高昂，都只會讓鋼鐵價格居高不下。

以下是主要鋼鐵生產國概況一覽：

●中國大陸

北京當局上個月加大力度遏制大宗商品價格的飆升，包括打擊投機和囤積行為。

同時，據當地媒體報導，工業和信息化部官員準備建立一套以碳排放、淘汰汙染、能源消耗為基礎的限產機制，如此供給勢必面臨限縮。

市場普遍的看法是，大陸可能進一步收緊環保措施，供應方面的疑慮升溫，工業金屬價格維持強勢。

●印度

印度疫情稍有緩解，政府將原本供應醫療急需的氧氣調回工業，鋼鐵業可望恢復生產。受到氧氣短缺和工業需求持續下滑影響，印度鋼鐵龍頭JSW上個月一度宣布減產近一成。

JSW市值高達1.8兆盧比（2,440億美元），是印度市值排行第一的鋼鐵業者。

馬來西亞也因本月新冠肺炎疫情飆升，6月1日起實施全國封鎖，為期兩週，到14日為止。鋼鐵業者與汽車製造商僅准許保留1成人力。

●日本

最大鋼鐵公司日本製鐵（Nippon Steel）再度向日本國內的大型製造商發出警告，希望他們接受鋼價調漲，否則將無法保證能夠穩定供貨。日本製鐵副社長森高弘呼籲要「緊急漲價」才能讓公司在平等的立足點上，與其他外國對手競爭。

彭博指出，日本製鐵與豐田汽車（ Toyota Motor）一年兩度的價格，但最近現價上漲大漲導致森高弘所謂「超乎想像」的價差。

●美國

近月來鋼鐵、木材、銅、鐵礦砂在內的大宗商品都因為美國與中國的需求增強，導致供給吃緊。

鋼鐵股Nucor今年大漲逾90%，是標普500指數今年表現的佼佼者。

●俄羅斯

據塔斯社（TASS）引述俄羅斯第一副總理Andrei Belousov報導，俄羅斯將決定是否在今年對鋼鐵生產商徵收附加稅。俄羅斯政府一直擔心國防和建築業原材料成本上漲，這也是維持國內大宗商品價格穩定的一環。

俄羅斯的金屬生產商可能面臨著向政府繳納總金額1,000億盧布（14億美元）的附加稅。