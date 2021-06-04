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台積電ADR收盤挫低近2% 較台股溢價率縮小到8.5%
台股ADR周四（3日）收盤跌多漲少，台積電ADR挫低1.79%，較台北交易股票溢價率縮小為8.47%。日月光、中華電小跌，但聯電ADR勁揚1.69%。
道瓊工業指數3日下跌23.34點，跌幅0.07%至34,577.04點。標普500指數下跌15.27點，跌幅0.36%至4,192.85點，較上月初創下的歷史高點低約1%。那斯達克綜合指數下跌141.82點，跌幅1.03%，收黑在13,614.51點。
費城半導體指數收盤下挫1.81%至3,139.19點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.06 -0.98%
中華電 CHT 41.23 -0.65%
台積電 TSM 116.82 -1.79%
聯電 UMC 9.63 +1.69%
資料來源：彭博資訊
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