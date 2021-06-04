金價因美元走升下跌 油價持穩上周美國成品油庫存增加

金價周四下跌，因優於預期的美國就業和服務業數據推高美元；油價持平，連兩天上漲之勢暫歇。上周美國原油庫存大幅下降，但成品油庫存意外增加。

●金價下跌

金價下跌也影響其他貴金屬，白銀跌幅高達4.3%，白金跌幅達3.7%。

現貨金價跌1.9%，至每英兩1,871.91美元，此前一度觸及5月20日以來最低的1,864.39美元。美國黃金期貨結算價下跌1.9%，報每英兩1,873.30美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，「我們正在走出困境，數據正在改善，一些通膨問題可能會造成限制，但我們已經轉危為安。」

美元指數躍升0.7%，使黃金對其他貨幣持有者來說變得昂貴，美國公債殖利率也有所上升。

美國上周初請失業金人數降至40萬人以下，表明就業市場狀況正在好轉。ADP全國就業報告顯示，招聘情況在5月似乎也在改善。 另有數據顯示，5月一項美國服務業活動指數創下紀錄高位。市場現在轉而關注將於周五公布的關鍵美國非農就業數據。

●油價也下跌

布蘭特原油期貨跌0.04美元，收報每桶71.31美元，跌幅0.06%。美國原油期貨收跌0.02美元，報每桶68.81美元，跌幅0.03%。

布蘭特原油一度觸及自2019年9月以來最高每桶71.99美元。美國原油期貨在前一交易日上漲1.5%後，一度升至69.40美元，為2018年10月以來最高。

上周美國原油庫存減少510萬桶，比原先預期會減少240萬桶還多，汽油庫存增加150萬桶，餾分油庫存增加370萬桶。

瑞穗駐紐約的能源期貨主管Bob Yawger稱，「他們煉了那麼多原油，汽油和餾分油庫存都增加了。」

油價近幾日上漲，此前包括石油輸出國組織(OPEC)及其盟友在內的預測機構預計，2021年下半年石油需求將超過供應。OPEC+周二同意繼續執行逐步放鬆供應限制的計劃直到7月底，因預計消費將改善，油價因此受到提振。