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美上周初領失業救濟金人數跌破40萬 勞動市場持續復甦

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
美國初領失業救濟金人數在5月29日止的當周跌破40萬人，反映勞動市場持續復甦。 路透
美國初領失業救濟金人數在5月29日止的當周跌破40萬人，反映勞動市場持續復甦。 路透

美國上周初領失業救濟金人數下滑，自新冠疫情爆發初期以來首度降至40萬人以下，反映勞動市場持續復甦。

美國勞工部3日公布，截至5月29日止的當周，首次請領失業救濟金人數由前一周的40.5萬人降至38.5萬人，低於分析師預估的39.3萬人。

初領失業救濟金人數上次低於這個水準，是2020年3月14日當周的25.6萬人，其後一周則暴增至近300萬人，並在去年4月初攀升至逾610萬人的高點，主因美國各地封鎖商業活動以遏制疫情擴散。

隨著疫苗接種的展開以及商業的重啟，勞動市場的前景已大幅好轉；3日的「小非農」ADP就業數據報告顯示，5月民間就業人數激增97.8萬人。

儘管首次申請失業補助金人數下滑，但截至5月22日止的當周，連續請領失業救濟金人數卻增加16.9萬人，增至37萬人。

市場正密切關注勞工部預定4日公布的非農就業報告，預期5月非農就業人口增加67.1萬人；4月的非農就業人口僅增加26.6萬人，遠低於經濟學家預估的100萬人。

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