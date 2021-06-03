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開放交易後狗狗幣大漲25%！馬斯克發推慶祝再創高峰

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
在加密貨幣交易所「Coinbase」宣布於Coinbase Pro上架「狗狗幣」服務後，身為鐵粉的特斯拉執行長馬斯克也透過推特慶祝，一舉讓狗狗幣大漲36%，重新站上半個月高點。法新社
在加密貨幣交易所「Coinbase」宣布於Coinbase Pro上架「狗狗幣」服務後，身為鐵粉的特斯拉執行長馬斯克也透過推特慶祝，一舉讓狗狗幣大漲36%，重新站上半個月高點。法新社

在加密貨幣交易所「Coinbase」(COIN-US) 宣布於Coinbase Pro上架「狗狗幣」（Dogecoin）服務後，身為鐵粉的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也透過推特慶祝，一舉讓狗狗幣大漲36%，重新站上半個月高點。

本月2日，狗狗幣在24小時漲幅達逾36%，暫報0.4414 美元。

Coinbase 上月31日宣布，6月1日起將為Coin base Pro用戶提供狗狗幣轉帳服務，一旦滿足流動性條件後，交易服務將在3日上午9點或之後啟動。分析師史塔克（Michael Stark）表示，Coinbase啟動狗狗幣服務的消息雖幫助提振市場情緒，然而，驅動交易量走高的主要因素仍為馬斯克的轉推文。

作為狗狗幣的強力支持者，馬斯克於推文慶祝上述消息，轉推去年7月分享的一張宣稱「狗狗幣的標準將席捲全球金融體系」的圖片，並打上「這是不可避免的」（It's inevitable）的文字。

受到馬斯克在內狗狗幣狂熱人士的支持，狗狗幣已較去年同期漲 13,000%，市值在加密貨幣市場中急遽攀升。

馬斯克 特斯拉

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