蓋茲新一代核能發電廠址 傳相中懷俄明州

美國億萬富豪比爾．蓋茲（Bill Gates）的先進型核反應爐公司泰拉能源和太平洋電力集團，已經相中懷俄明州一處除役燃煤電廠，作為啟動第一座Natrium反應爐的場址。

懷俄明州長高登（Mark Gordon）今天作上述表示； 泰拉能源（TerraPower LLC）與太平洋電力集團（PacifiCorp）則表示，Natrium反應爐的確切地點預計在今年底宣布。

泰拉能源是蓋茲15年前所創立，太平洋電力則屬股神巴菲特（Warren Buffet）的波克夏哈薩威公司（Berkshire Hathaway）所有。

美國各州無不致力於削減造成氣候變遷的碳排放量，小的先進型反應爐因利用不同於傳統反應爐的燃料運轉，而被部份人士視為在無碳技術方面，要比風力和太陽能等間歇性能源更為至關重要。

鑒於懷俄明州為全美首要煤炭產地，州長高登說，「這是我們成為負碳排最快、最潔淨的路線」，而「核能是我概括全部的能源策略中很明確的一部分」。

泰拉能源去年曾表示，相關電廠耗資約達10億美元。

美國能源部去年底提供泰拉能源8000萬美元的初步經費來示範Natrium技術，並承諾未來數年將根據國會撥款再加碼供應資金。

泰拉能源總裁及執行長李維斯克（Chris Levesque）說，示範廠興建時間預計約要7年。

李維斯克告訴媒體：「到了2030年代，我們的供電網需要這類的潔淨能源。」

不過，核能專家警告，先進型反應爐可能比傳統型反應爐風險更高。他們在最近一份報告指出，許多先進型反應爐必須進行更高比率的濃縮，意味著對覬覦製造核武的激進分子來說，這條供應鏈或許成為相當具吸引力的下手目標。

不過，李維斯克認為，這類電廠降低了整體核廢料，進而減低擴散風險。