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迷因股新王出世！AMC股價今年來飆2900%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國連鎖戲院AMC受到散戶大軍追捧，今年來股價漲幅達約2,900%。路透
美國連鎖戲院AMC受到散戶大軍追捧，今年來股價漲幅達約2,900%。路透

Reddit網民無視美國連鎖戲院AMC的財務困境，持續掃貨，這支個股今年來的漲幅已達約2,900%。

AMC股價繼周二勁揚23%之後，周三幾乎翻了一倍，暴漲95%至62.55美元，這家總部位於堪薩斯州黎霧市的公司先前宣布一項名為「AMC投資人連線」的活動，提供散戶投資人特映會門票的和免費爆米花等好康。

僅在過去兩周，該股就飆出390%的漲幅，寫下新高價位。AMC市值吹氣球般膨脹到310億美元，超過其他散戶大軍追捧的迷因股，其中包括現在市值由1月高點250億美元回落至大約210億美元的遊戲驛站（GameStop）。

彭博資訊報導，儘管AMC股價一飛沖天，讓在迷因股熱潮中買進的投資人獲得回報，但這家公司的獲利前景並沒有任何改變，業績仍因疫情而大受影響，分析師穩步下調對其稅前息前折舊前攤銷前利潤的預估值--AMC未來12個月內預計將在此基礎上損失近1億美元。AMC拒絕置評。

除基本面欠佳外，AMC的債務負擔也令人不安。截至今年前三個月，該公司的長期債務總額，從2016年的不到 20億美元增加到現在幾乎是三倍的54億美元。

儘管股價今年狂漲不歇，但相對而言，分析師並未大幅調高目標價。AMC未來12個月的平均目標價雖比1月高了超過一倍至5.11美元，但仍比當前股價低逾90%。

債務 疫情 GameStop

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