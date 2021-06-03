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Fed宣布逐步賣出公司債和ETF 澄清無關貨幣政策

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
Fed宣布逐步賣出疫情期間買進的公司債和公司債ETF。（路透）
Fed宣布逐步賣出疫情期間買進的公司債和公司債ETF。（路透）

美國聯準會（Fed）2日宣布，將開始逐步賣出去年透過一項緊急貸款機制所買進的公司債，當時推出這項機制是為了在疫情高峰期間穩住債市。Fed發言人同時澄清，賣出這些公司債和貨幣政策無關。

Fed表示，出售「次級市場公司信用機制」（Secondary Market Corporate Credit Facility）所持資產會是「按部就班且有序地」，「將考量指數股票型基金（ETF）和公司債的日常流動性和交易條件，盡可能降低對市場運作產生任何不利影響的可能性。」

這項機制的資產包括在次級市場購買的公司債，以及投資於公司債的ETF。負責管理這項機制的紐約聯邦準備銀行將在3日提供更多出售細節。

根據上周更新的資產負債表細節，聯準會的次級市場公司信用機制目前持有的一系列公司債和ETF規模約137億美元。

Fed計劃先從賣出公司債ETF開始，至於夏季稍晚才會開始賣出公司債，目標在年底前完成執行工作。

Fed發言人表示，縮減上述投資組合與貨幣政策無關，也不是貨幣政策的訊號。這項公司信用機制在去年底已經停止買進資產。

Fed是在2020年3月宣布兩項企業信用機制，當時正值新冠疫情在美國蔓延，市場動盪達到頂峰。儘管最終，其中的一級市場信用機制從未使用過，但Fed官員表示，這些機制成功向市場暗示，Fed準備好為公司債市提供支撐。

Fed表示：「事實證明，去年的次級市場公司信用機制證明對於恢復市場功能、支持大企業與支撐就業度過新冠疫情期間是很重要的。」

Fed 信用 ETF

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