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新版Windows要來了！微軟宣布24日發表

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
微軟（Microsoft ）2日宣布，將在24日發表新版Windows。 路透
微軟（Microsoft ）2日宣布，將在24日發表新版Windows。 路透

微軟（Microsoft ）周三（2日）宣布，將在24日發表「下一代Windows」。Windows作業系統占微軟營收的14%；目前的版本Windows 10在2015年推出，之後每年有兩次主要更新。

微軟執行長納德拉（Satya Nadella）上周提及Windows的下一個版本將會為軟體開發與創造者強化功能。而在又更早一些，5月18日，微軟表示了公司將不會推出Windows 10X，該系統原始是為雙螢幕裝置所設計，例如微軟的Surface Neo，先前研發進度一直延遲。

微軟那時說：「我們原本希望在今年推出取名Windows 10X 產品，現在改將我們在開發Windows 10X 時學到的關鍵基礎技術，加速整合到Windows其他部分及公司的其他產品之中。」

上個月微軟Windows 10的最近更新，只做了微幅變動。

科技新聞網站Windows Central 2月時曾經報導，微軟有個開發Windows更新的任務編組，代碼叫「Sun Valley」，工作內容包括讓Windows作業系統有較現代感的視覺設計，翻新應用程式商店，讓開發者可以使用第三方的商業系統等等。

根據微軟發給媒體記者的邀請函，發表新版Windows的活動將會在線上進行，時間定在24日美東時間上午11時。執行長納德拉和產品長Panos Panay將會出席。

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