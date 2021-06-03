美股小幅上揚 市場引頸期盼關鍵就業數據

美股三大股指2日小幅上揚，投資人正在衡量通膨擔憂和散戶炒作的「迷因股」再度大漲這兩項因素。美國關鍵經濟數據預計本周稍晚出爐。

道瓊工業指數小漲0.07%，或25.07點，收報34,600.38點，標普500指數漲0.14%，或6.08點，收報4,208.12點，那斯達克指數漲0.14%，或19.85點，終場報13,756.33點。

標普500指數能源類股漲1.7%，主因油價走高。能源類股為今年來表現最佳的類股。原物料類股跌0.9%，電動車廠特斯拉（Tesla）跌3%，拖累標普和那指。

美國周四（3日）即將公布上周失業報告和5月民間就業數據，預計4日公布上月就業數據，投資人將從中尋找經濟反彈和通膨升高的蛛絲馬跡。

Kingsview投資管理公司投資組合經理Paul Nolte說：「我們期待看見周五的就業報告，該報告預料明顯優於前一個月的數據。」

投資人預期經濟將從新冠肺炎疫情中復甦，推升標普500指數今年來上漲約12%，距離歷史高點僅差約1%。

Truist顧問服務公司首席市場決策師說Keith Lerner：「在美股經歷史上最快的牛市開局之後，我們看到市場預期大幅上升，所以更難讓市場感到意外。在我們經歷了美股過去六、七周的大幅上漲後，市場進入區間交易盤整。」

近幾周，投資人擔憂通膨是否促使美國聯準會（Fed）採取行動，相關疑慮拖累美股下跌。

Fed官員在最新的經濟情況評估中表示，儘管美國經濟面臨供應鏈麻煩、徵才困難和價格上漲等許多問題，但經濟仍在近幾周加速復甦。

費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）2日表示，隨著美國經濟持續從疫情危機中復甦，和勞動力市場反彈，Fed決策官員是時候開始考慮放慢資產購買步調的最佳方式。

連鎖影城AMC股價狂飆95.2%，率領其他「迷因股」一同上漲，這類股票受到Reddit旗下WallStreetBets論壇的投資人青睞。