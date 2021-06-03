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台積電ADR收盤小漲 較台股溢價率逾10%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR小幅上漲，較台北交易股票溢價率為10.68%。

道瓊工業指數小漲25.07點，漲幅0.07%，收34,600.38點；標普500指數微升6.08點，漲幅0.14%，收4208.12點；那斯達克指數小漲19.85點，漲幅0.14%，收13756.33點。

費城半導體指數收盤上漲 0.7%，收 3,196.98 點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 8.14 -0.61%

中華電 CHT 41.50 +0.05%

台積電 TSM 118.95 +0.37%

聯電 UMC 9.47 +0.85%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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