台積電ADR收盤小漲 較台股溢價率逾10%
台股ADR周三（2日）收盤漲跌互見，台積電ADR小幅上漲，較台北交易股票溢價率為10.68%。
道瓊工業指數小漲25.07點，漲幅0.07%，收34,600.38點；標普500指數微升6.08點，漲幅0.14%，收4208.12點；那斯達克指數小漲19.85點，漲幅0.14%，收13756.33點。
費城半導體指數收盤上漲 0.7%，收 3,196.98 點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 8.14 -0.61%
中華電 CHT 41.50 +0.05%
台積電 TSM 118.95 +0.37%
聯電 UMC 9.47 +0.85%
資料來源：彭博資訊
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