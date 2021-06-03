路透：敏感技術流入大陸… 美國會砲轟商務部
路透引述美國國會的一份諮詢報告指出，美國商務部未能盡責保護國家安全，也未能避免敏感技術落入大陸軍方手中。
路透報導，美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）的報告指出，商務部制定一份敏感技術清單的進度遲緩，而這類敏感技術在出口至中國大陸之前應受仔細審查。報告也說，制定這份新興及基礎技術清單的進度遲滯，可能提高國安風險。
這份名為「未竟事業：出口管制和外國投資改革」的報告說，受託加強美國出口管制法律的商務部，「迄今未能履行其職責」。
國會在2018年緊縮美國的出口政策和外國投資的審查程序，以避免中國大陸取得美國敏感技術並將民間創新技術提供軍事使用。這份報告質疑商務部檢查長是否應調查清單的制定為何拖延兩年多，同時質問是否應將執行出口管制的權力交給另一個機關。
美國商務部拒絕直接回應沒有清單的問題，並表示已發布四項管制新興技術的規定，未來還將推出更多規定。商務部還說，已擴大了軍事終端使用者的涵蓋範圍，並將更多公司納入實體名單，限制美國供應商出售產品給華為、海康威視等大陸企業。
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