葉倫劉鶴視訊 鋪路重啟協商

美國財政部長長葉倫首度與中國大陸國務院副總理劉鶴首度舉行視訊會議，雙方都表示在會中坦率交流意見，葉倫也強調「坦誠解決關切問題」的重要性，為美中重啟經濟與貿易協商向前跨出一步。

此前，美國貿易代表戴琪5月27日首度與劉鶴展開「坦率」對話，彭博資訊指出，最新的對話安排可能暗示拜登政府正設法重啟美中對談，以消弭雙方在經貿關係上的分歧。

根據美國財政部1日晚間發布的新聞稿，葉倫與劉鶴討論該如何「支持經濟持續強勁復甦，和在符合美國利益的領域彼此合作的重要性，同時坦誠解決關切議題」。美國財政部形容，這是一場「初步（introductory）的視訊會議」，「財長葉倫表示，她期盼與劉鶴副總理的未來討論」。中國大陸表示，劉鶴「願意持續溝通」。

美國財長葉倫與中國大陸國務院副總理劉鶴（圖）舉行視訊會議，坦率交流意見。（新華社）

大陸商務部指出，這次視訊通話就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行了廣泛交流，對彼此關心的問題坦誠交換了意見，在通話結束後，雙方同意繼續保持溝通。新華社報導指出，雙方「針對雙方所關切的議題坦率交流意見」，雙方認為美中經濟關係十分重要。

這也是美中官員在不到一周的時間裡第二次通話，若再加上包括3月在美國阿拉斯加舉行、充滿煙硝味的高級外交官員會議，這是美國總統拜登1月底上任以來，美國內閣官員第四度與大陸官員對談。

中國大陸微信公眾號陶然筆記評析，在不到一周的時間內，劉鶴與美國貿易代表戴琪和財政部長葉倫先後通話。這意味雙方完成了對之前中美經貿關係的延續接洽，「一度靜默的中美經貿交流再次啟動」。

分析指出，由於美方兩部門各自分工不同，在與戴琪的通話中，雙方認為「發展雙邊貿易非常重要」；而在與葉倫的通話中，涵蓋範圍更加廣泛。不僅如此，這次通話更透露出會晤的具體內容。