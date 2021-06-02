「前所未見情況」 馬斯克：特斯拉最大挑戰是供應鏈
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克2日在推特回文中表示，特斯拉「最大的挑戰是供應鏈，尤其是微控制器晶片，這種情況前所未見。」
馬斯克在回覆@p_ferragu的貼文中表示，對供應短缺的疑慮，導致每家公司都下很多訂單，就像民眾搶購衛生紙一樣。不過，馬斯克也說，「這顯然不會是一個長期問題」。
Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it.— Elon Musk (@elonmusk) June 2, 2021
Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale.
That said, it’s obv not a long-term issue.
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