「前所未見情況」 馬斯克：特斯拉最大挑戰是供應鏈

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克2日在推特回文中表示，特斯拉「最大的挑戰是供應鏈，尤其是微控制器晶片，這種情況前所未見。」

馬斯克在回覆@p_ferragu的貼文中表示，對供應短缺的疑慮，導致每家公司都下很多訂單，就像民眾搶購衛生紙一樣。不過，馬斯克也說，「這顯然不會是一個長期問題」。