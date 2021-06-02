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葉倫首度與劉鶴視訊對談 表示雙方將解決「關切議題」

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
美國財長葉倫（如圖）與中國大陸國務院副總理劉鶴舉行視訊會議，坦率交流意見。美聯社
美國財長葉倫（如圖）與中國大陸國務院副總理劉鶴舉行視訊會議，坦率交流意見。美聯社

美國財長葉倫首度與中國大陸國務院副總理劉鶴舉行視訊會議，兩人均表示在會中坦率交流意見，為美中逐步恢復接觸跨出又一步。

根據美國財政部1日晚間發布的新聞稿，雙方討論如何「支持經濟持續強勁復甦，和在符合美國利益的領域中彼此合作的重要性，同時還要坦率地處理令人擔憂的議題」。北京當局也透過官方媒體發表聲明，表示美中「針對雙方所關切的議題坦率交流意見」。

美國貿易代表戴琪27日首度與劉鶴交換意見，可能意味拜登政府正設法重啟美中對談，以消彌雙方在經貿關係上的部分分歧。包括3月在阿拉斯加舉行、充滿煙硝味的高級外交官員會議在內，這是自拜登1月底上任以來，美國內閣級閣員第四度與大陸官員舉行對談。

財政部在聲明說，形容這是一次「開場式的視訊會議」。

劉鶴 拜登 北京

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