台積電ADR漲近1% 亞利桑納廠已動工
台積電ADR周二漲近1%收118.51美元，溢價達9.4%。台積電（2330）表示，現正按步就班推動在美國亞利桑納州鳳凰城的120億美元晶圓廠計畫，以解決美國對技術供應鏈可靠性和安全性的疑慮。
費城半導體隨科技股大盤下跌0.4%。
紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數小漲0.1%，收報34,575.31點，標普500指數小跌0.1%，收報4,202.04點，那斯達克指數跌0.1%，終場報13,7386點。
台灣加權股價指數昨天上漲93.95點收17,162..8點。台積電漲0.2%收598元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 113.02 +2.12 113.00 0.02
中華電 CHT 114.48 +1.24 113.50 0.86
台積電 TSM 654.15 +0.98 598.00 9.39
聯電 UMC 51.83 -0.21 52.20 -0.71
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言