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台積電ADR漲近1% 亞利桑納廠已動工

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二漲近1%收118.51美元，溢價達9.4%。台積電（2330）表示，現正按步就班推動在美國亞利桑納州鳳凰城的120億美元晶圓廠計畫，以解決美國對技術供應鏈可靠性和安全性的疑慮。

費城半導體隨科技股大盤下跌0.4%。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數小漲0.1%，收報34,575.31點，標普500指數小跌0.1%，收報4,202.04點，那斯達克指數跌0.1%，終場報13,7386點。

台灣加權股價指數昨天上漲93.95點收17,162..8點。台積電漲0.2%收598元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 113.02 +2.12 113.00 0.02

中華電 CHT 114.48 +1.24 113.50 0.86

台積電 TSM 654.15 +0.98 598.00 9.39

聯電 UMC 51.83 -0.21 52.20 -0.71

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 紐約 半導體

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