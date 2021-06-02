美監管機關不滿：特斯拉未監督CEO馬斯克的推文

華爾街日報報導，美國證券交易委員會（SEC）去年告知電動車大廠特斯拉（Tesla），該公司執行長馬斯克（Elon Musk）兩度違反法院要求他推特發文必須先經公司律師批准的命令。

馬斯克2018年推文公布可能收購公司股權的消息，因此被指控詐欺，特斯拉和SEC後來達成和解，特斯拉和馬斯克分別支付2,000萬美元，特斯拉並同意，由公司律師監督馬斯克在社群媒體上的公開聲明。

SEC在2019和2020年致函特斯拉說，馬斯克在推特上發布有關特斯拉太陽能屋瓦產量和該公司股價，沒有事先經過律師批准。這些通訊內容凸顯出，美國最高的企業監管機關與馬斯克之間關係緊張。馬斯克在詐欺案達成和解後曾公開嘲弄SEC。

SEC聲稱，推文先審才能發的罕見要求，是一種改善特斯拉公司治理的方式。但該政策的執行從一開始就有難度。

SEC於2019年2月指控馬斯克違反規定，由於法官希望雙方能和解，所以他們決定釐清推文受限的主題，後來確定產量數字、新產品系列和公司財務狀況等主題，發文前須獲准。

幾個月後，SEC再次寫信給特斯拉，質疑馬斯克2019年7月29日「迅速建立生產線，希望今年底前每周生產約1,000組太陽能屋瓦」的推文。SEC認為這條推文屬於須先審查的範疇。但特斯拉說，這條推文寫的「全是期許」。

不到一年，2020年5月1日，馬斯克推文「依我看，特斯拉股價太高」，又引來SEC發函。不過，特斯拉回應，這是一條不需要律師授權的「個人意見」。

SEC在2020年5月函告特斯拉，馬斯克屢次違反規定，而特斯拉沒盡到法院命令要求的職責。

雖然SEC希望與特斯拉不上法庭就能解決分歧，但特斯拉與其代表律師「拒絕就5月1日的推文進行實質對話」。來往函件顯示，紛爭似以僵局告終，特斯拉或馬斯克都未承擔任何後果。

SEC在2020年6月發函提出要求：「我們敦促貴公司重新考慮在此事的立場，採取行動以實施和執行消息披露的控制和程序……以防止進一步損害股東權益。」

賓州大學法學教授Jill Fisch說，對馬斯克推文有爭執，並不意味SEC政策有誤。她說，企業和執行長仍在研究如何使用社群媒體，監管機構的監督有助改善情況，尤其是像馬斯克這樣對市場有強大影響力的企業領導人更值得關注，但恰當擬具規定很難，這項工具是「第一次弄出來，必然不完美」。