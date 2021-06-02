美元持平 市場普遍預料美元會走軟 因歐英將加速復甦

美元指數周二在平盤游移，美國製造業數據顯示製造業景氣優於預期，儘管原物料和勞動力短缺限制了生產。

美國供應管理學會(ISM)公布，美國5月製造業活動指數上升，因經濟重啟釋放了積壓的需求，提振訂單。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周二平盤報89.831。

瑞銀外匯和宏觀策略師Vassili Serebriakov表示，市場普遍傾向於美元將走軟。 他說： 「美國以外的全球經濟復甦在第1季表現滯後，因疫苗接種速度緩慢，但現在復甦步伐加快，特別是在歐元區和英國等地」。

他表示，加拿大、挪威和紐西蘭等國央行發出的鷹派信號也令美元承壓。

英鎊兌美元在亞洲交易時段觸及三年高位1.425美元，受英國央行官員上周暗示明年或更早升息的言論提振。

歐元兌美元微升不到0.1%，至1.2305美元，此前有數據顯示歐元區5月份通膨大漲，超過歐洲央行設定的目標。