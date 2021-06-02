台積電亞利桑納晶片廠 魏哲家：建廠作業順利進行中

台積電（2330）表示，現正按步就班推動在美國亞利桑納州鳳凰城的120億美元晶片工廠計畫，以解決美國對技術供應鏈可靠性和安全性的疑慮。

彭博資訊報導，台積電總裁魏哲家周二（1日）在該公司北美年度技術研討會上預先錄製的談話中提到，亞利桑納州鳳凰城廠區的建廠工程正順利進行中。

鳳凰城當局去年11月核准了對台積電投資案的財政優惠和政府支持措施。根據市議會的報告，該市同意提供約2億美元，開發道路、下水道等基礎設施。魏哲家致詞時重申了先前宣布的計畫，亞利桑那廠在2024年以前將量產5奈米先進製程晶片。

今年半導體供應短缺使汽車製造商及其他客戶處境艱難，為此各國政府都在尋求建立本地晶片產能以保障供應。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上月表示，拜登政府正與台灣和台積電合作解決晶片供應吃緊問題，同時也在尋求降低對台灣的依賴。拜登行政團隊提議撥款520億美元，用於加強美國國內半導體製造。

雷蒙多強調，520億美元資金將能幫助美國境內再建六家或七家晶片廠，「這樣我們就不會因為過度依賴一家公司或一個國家，而顯得如此脆弱。」彭博說，台積電可能就是她所指的那家公司，然而台積電同時可能也是美國解決方案的一部分。

台積電是全球最尖端的晶片製造公司，客戶包蘋果、輝達、高通等。美國之外，歐洲、日本和南韓官方全都曾經因為車用晶片短缺向台灣求助。今年光是汽車業因為晶片供應吃緊，估計營收就將損失1,100億美元。