原油因OPEC+對全球需求反彈看法樂觀漲到逾兩年最高

由於OPEC+預測全球原油市場供應趨緊，且伊朗核談判仍無結果，布蘭特原油期貨自2019年以來首次結算在每桶70美元上方。美國製造業數據優於預期，導致金價下跌。但對供應短缺和勞動力不足可能削弱經濟復甦的疑慮，拖累銅價轉跌。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：WTI原油期貨創2018年10月以來高位

油價周二上漲，結算價創下逾兩年高位，因OPEC+預測全球原油市場供應趨緊，且伊朗核談判仍無結果。

西德州中級原油（WTI）期貨上漲2.1%，布蘭特原油期貨自2019年以來首次結算在每桶70美元上方。

OPEC+對全球需求反彈看法樂觀。沙烏地阿拉伯能源大臣說「需求明顯有改善跡象」，俄羅斯能源部長稱「經濟逐步復甦」。

此外，圍繞重啟2015年伊朗核協議的談判仍看不到立即成功的希望。伊朗官員說，本回合談判不太可能達成最終協議，給談判可能馬上成功從而解除美國對伊朗石油出口制裁的猜測澆了冷水。

國際能源總署表示，全球石油需求可能會在一年內恢復至疫情爆發前的水平。這表明石油需求復甦速度可能比IEA之前的預期要快。

WTI 7月交割原油期貨上漲1.40美元，結算價報每桶67.72美元，周一因美國假期沒有結算價。布蘭特原油8月交割原油期貨上漲93美分至每桶 70.25美元，為2019年5月以來的最高價位。

OPEC+「維持4月會議的增產計畫正符合市場需要，」Wood Mackenzie Ltd.宏觀油品副總裁Ann-Louise Hittle在報告中說，「即使納入OPEC+計畫好的逐月增產，需求成長也超過了供應」。

●金價下跌

金價三天來首次下跌，因債券殖利率升高，此前一系列積極的經濟數據幫助刺激了投資人對經濟復甦的信心。

美國基準10年期公債殖利率升高2個基點，打擊了無息資產黃金的需求。超預期的美國製造業數據發布後，黃金回吐漲幅，因該數據令人擔心聯準會（Fed）能比預期更早收緊貨幣政策。

金價5月上漲7.8%，收復了今年的失地，背後動力是不均衡的經濟數據和通膨加速的跡象。

「今早黃金被拋售，」BMO Capital Markets金屬衍生品交易主管Tai Wong說，「殖利率的上漲鼓勵了一些獲利了結，並將金價短暫推回1,900美元/英兩以下」。

紐約時間下午2:49，現貨黃金下跌0.3%至每英兩1,901.80美元；8月交割的黃金期貨下跌不到0.1%，結算價1,905美元。鉑金和鈀金上漲，白銀持平。

●基本金屬：銅價下跌

銅價周二扭轉了早盤漲勢，之前美國一份製造業報告引發了對供應短缺和勞動力不足可能削弱經濟復甦的疑慮。

美國製造業成長速度在5月份加快，但新訂單增加、交貨時間達到1974年以來最長都表明企業仍在努力應對材料短缺、運輸延誤和難以獲得足夠勞動力等等困難。

道明證券分析師Bart Melek表示，由於供應管理學會製造業報告的就業指數降至6個月低點，並且美國建築支出低於預期，銅價可能會受到風險偏好減弱的拖累。

銅價周二下跌0.1%至每噸10,245美元， 5月上漲了4.4%。