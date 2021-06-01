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隨歐美解封 南韓5月出口大增45.6%創下1988年最高成長

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓汽車5月出口大幅成長93.7%。歐新社
南韓汽車5月出口大幅成長93.7%。歐新社

南韓5月出口較去年同期大增45.6%，創下1988年來最大成長。主要國家陸續解除疫情封鎖，提升對南韓產品的需求。

這個數字略遜於彭博調查分析師意見原估的48.9%的成長率。5月進口增長37.9%，形成貿易順差29.3億美元。

以國家來看，南韓對中國大陸出口成長22.7%、對美國成長62.8%，對日本成長32.1%，對歐盟成長62.8%。

就外銷項目而論，半導體出口成長24.5%，汽車出口成長93.7%，石油產品成長164.1%。

5月出口大增，部分反映的是去年出口重摔24%，基期較低；一面也反映全球貿易正由疫情中復甦，帶動南韓經濟成長。南韓是全球知名的晶片、汽車、智慧手機製造業重鎮，也被視為全球需求的風向球。

南韓 疫情 半導體

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