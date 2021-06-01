憂疫情衝擊科技鏈！越南要求三星等外企為員工找疫苗

彭博資訊報導，為因應新冠肺炎疫情，越南政府正要求三星電子等外國企業為旗下員工尋找疫苗。

越南北寧省工業園區管理委員會主任Bui Hoang Mai在電話中表示，政府鼓勵企業為員工尋找新冠疫苗。據了解，三星在北寧省開設生產智能手機的工廠。

報導指出，北寧省當局已下令工廠安排員工在現場休息，並採取其他措施，以確保在控制病毒的同時繼續作業。在附近的北江省，當地政府也正在協助工廠重新開工，該省是蘋果和三星供應商聚集地。

越南衛生部稱，已向上述兩地的員工各發送20萬劑疫苗，將在一周內接種。

據悉，三星在此兩座工廠，占該公司全球智慧手機生產量逾50%。

越南29日表示，已發現新的新冠變種病毒，且混合了印度與英國變種病毒株的特性，也更容易透過空氣傳播，為該國近來疫情惡化的主要元凶。

截至目前，越南有超過100萬人（約佔全國1%人口）接種第一劑新冠疫苗，僅有2萬8500人完全接種。根據該國衛生部數據，自4月27日起，越南已通報逾7000例確診個案，其中4000多例為本土個案、47人死亡。