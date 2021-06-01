快訊

疫情新聞都看無：韓國「不說外來語挑戰」有多難？

退出法網！大坂直美拒賽後受訪被罰款 自曝受抑鬱症所苦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂疫情衝擊科技鏈！越南要求三星等外企為員工找疫苗

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
為因應新冠肺炎疫情，越南政府正要求三星電子等外國企業為員工尋找疫苗。路透
為因應新冠肺炎疫情，越南政府正要求三星電子等外國企業為員工尋找疫苗。路透

彭博資訊報導，為因應新冠肺炎疫情越南政府正要求三星電子等外國企業為旗下員工尋找疫苗。

越南北寧省工業園區管理委員會主任Bui Hoang Mai在電話中表示，政府鼓勵企業為員工尋找新冠疫苗。據了解，三星在北寧省開設生產智能手機的工廠。

報導指出，北寧省當局已下令工廠安排員工在現場休息，並採取其他措施，以確保在控制病毒的同時繼續作業。在附近的北江省，當地政府也正在協助工廠重新開工，該省是蘋果和三星供應商聚集地。

越南衛生部稱，已向上述兩地的員工各發送20萬劑疫苗，將在一周內接種。

據悉，三星在此兩座工廠，占該公司全球智慧手機生產量逾50%。

越南29日表示，已發現新的新冠變種病毒，且混合了印度與英國變種病毒株的特性，也更容易透過空氣傳播，為該國近來疫情惡化的主要元凶。

截至目前，越南有超過100萬人（約佔全國1%人口）接種第一劑新冠疫苗，僅有2萬8500人完全接種。根據該國衛生部數據，自4月27日起，越南已通報逾7000例確診個案，其中4000多例為本土個案、47人死亡。

越南 新冠疫苗 疫情 三星

延伸閱讀

晶鑽生醫號招全台醫美診所投入疫苗施打

網傳曼谷7-11可打疫苗 李應元：只提供註冊預約

八工商團體建言 籲排除進口疫苗路障

看問題／民間擔心疫苗還有重重限制...

相關新聞

OECD上修全球經濟成長率

經濟合作發展組織（OECD）上調2021年全球預估經濟成長率0.2個百分點，從5.6%上修到5.8%，主因是各國加速施打...

零件交貨期400天 衝擊自行車廠

英國金融時報（FT）報導，由於自行車產業也面臨零件出貨延遲困境，部分零件從下單到交貨時間甚至可達400天以上，數家製造業...

憂疫情衝擊科技鏈！越南要求三星等外企為員工找疫苗

彭博資訊報導，為因應新冠肺炎疫情，越南政府正要求三星電子等外國企業為旗下員工尋找疫苗。

錢進加密幣 出現新選擇

儘管企業的財務部門高層難以忍受現金的低迷報酬率，但也同樣難以忍受比特幣價格的劇烈波動，如今加密貨幣圈將為財務主管提供一項...

澳航祭大獎 鼓勵打疫苗

澳洲航空（Qantas Airways）推出新冠疫苗接種獎勵方案，中大獎者可免費搭飛機一年，且不限次數，為澳洲企業迄今推...

投資機構：股市投資人 別抽腿太快

時序進入夏季，今年來坐享豐厚報酬率的全球股市投資人，已因股價位居高檔、通膨憂慮升高、及各國央行可能緊縮流動性等憂慮，而猶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。