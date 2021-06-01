油價隨OPEC+料石油庫存陡降而上漲 金價漲逾1,900美元

沙烏地阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國組織（OPEC）和夥伴國周一認為，新冠肺炎疫情造成供給過剩的情形已不復見，石油下半年庫存將隨經濟解封和恢復旅行而大幅縮減。紐約油價周一上漲。

OPEC+今天（周二）將考慮，當市場前景尚有不確定性之際，下半年是否擴大增產石油。市場目前面臨的兩大風險，一是疫情復發，二是OPEC成員國伊朗出口可能大幅增加。維持穩定的石油供應可以支撐油價，但如今布蘭特原油已逼近每桶70美元，也可能導致通膨上升，進而危害經濟。

OPEC秘書長巴金多周一在預備會議過後說：「影響全球石油市場的變動因素很多，像是疫情期間的變動。」

在今天的正式會議上，各國部長預料會繼續推動已協議好在7月逐步增產計畫，完成5月以來恢復200萬桶的水準。依照去年達成的協議，OPEC+承諾要維持這個規模到明年初，但若市場需求吃緊，就有可能修訂協議。

與會代表表示，今天將就7月以後的動向先有初步討論，不會有決定。不過，與會官員任何暗示都會深受市場關注。

OPEC+聯合技術委員會周一估計，已開發國家到7月底的庫存會到2015年至2019年的平均水準之下，這水準是OPEC+參考的重要指標。9月到12月之間，庫存會以每天逾200萬桶之速急遽減少。

西德州中級原油（WTI）7月交割期貨周一上漲0.9%至 66.91美元，逢美國國觴節假期，周一並無交割。布蘭特原油8月期貨跌0.31美分至 69.32美元。英國周一也放假。

TD證券大宗商品策略主管 Bart Melek 說：「需求很強，只會增加，而庫存不會上揚。」

另一方面，隨本周五就業報告在即，通膨顧慮加增，紐約現貨金價周一上漲0.2%至每英兩 1,906.79美元，本月漲了7.8%，創下去年7月來最大單月漲幅。

華僑銀行經濟研究員 Howie Lee說：「金價突破1,900美元，目前對貴金屬需求有明顯動能。」

Saxo 銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen說：「金價邁向7月來最大單月漲幅，反映通膨仍是主要顧慮。黃金ETF和基金的期貨部位並未受顯著復原，可見很多投資人仍不確定短到中期的走向。」