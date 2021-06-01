駭客攻擊全球最大肉類加工商 食品供應鏈又有斷鏈風險

全球最大肉類供應商JBS已成為駭客攻擊的最新目標，JBS的北美和澳洲電腦網絡被迫關閉，部分工廠作業暫停，這是飽受疫情衝擊的全球食品供應鏈面臨的最新威脅。

根據JBS美國公司周一（5月31日）下午發送的電郵聲明，該公司是在5月30日成為資安攻擊目標，一些支援北美和澳洲IT系統的伺服器受到影響。JBS表示，已暫停所有受影響的系統，這起事故可能延後與客戶和供應商的部分交易。

這次攻擊已導致JBS位於加拿大其中一座最大型肉類包裝加工廠兩班作業停擺、暫停加工處理， 澳洲金融評論報引述JBS澳洲公司執行長的話報導，JBS位於澳洲的肉品作業場牛、羊屠宰已經暫停。

資安攻擊對JBS是又一打擊，此前，新冠病毒疫情爆發影響該公司員工出勤，近期才恢復作業。肉類加工產業一直試圖度過疫情間的暗黑時期，許多工廠暫時關閉或減產，業者則努力抑制疫情。

最新事件也凸顯企業面臨駭客攻擊的威脅竄升。三周前，一場勒贖軟體攻擊迫使美國最大油管營運業者Colonial Pipeline停止供應燃料數日，導致部分地區的汽油嚴重短缺。

JBS的事故已導致一座位於加拿大的牛肉工廠作業停擺。聯合食品與商業工會Local 401發言人說：「那裡已沒有任何工會的員工。這代表該廠的運作實際上已關閉整天。」

總部位於聖保羅的JBS在全球20國和地區擁有廠房，澳洲與紐西蘭占該公司4%營收，美、加分別占50%與3%。JBS並未立即對有關加拿大廠關閉的消息置評。