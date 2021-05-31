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進口關稅也是通膨元凶！ 美企籲拜登快取消

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美國製造商抱怨，因為關稅，他們購買部分鋼鐵產品支付的成本比歐洲競爭對手高40%。圖為位於德國杜伊斯堡的蒂森克虜伯鋼鐵廠。美聯社
美國製造商抱怨，因為關稅，他們購買部分鋼鐵產品支付的成本比歐洲競爭對手高40%。圖為位於德國杜伊斯堡的蒂森克虜伯鋼鐵廠。美聯社

華爾街日報報導，經濟學家和決策者正激烈辯論，刺激方案的寬鬆貨幣政策是否引發通膨。許多企業表示，還有一個可歸咎的肇事者：進口關稅。

前朝川普政府對木材、鋼鐵和半導體等課徵關稅，以保護美國，抵擋一堆從中國和其他國家進口的便宜進口貨。

那些進口產品並繳納關稅的美國企業，一直反對加徵關稅。他們正發動新一波攻勢，希望說服拜登政府取消關稅，理由是關稅造成物價上漲和伴隨疫後復甦的產品供應短缺。

印第安納州金屬製品製造商Scott Buehrer說：「去年9月以來，我的主要鋼鐵供應商已經調漲15次價格。當價格飆上天時，還有正當理由收這些關稅嗎？」

他和另外逾300家製造商6日聯名寫信給美國總統拜登，要求他立即終結對鋼鐵和鋁分別課徵的25%和10%的稅。拜登政府回應，正檢視關稅政策，但沒有立即取消的計畫。

各家製造商說，關稅使得他們的公司變得較沒有競爭力，此時國內需求火熱，但在部分鋼鐵產品上，美國買家付的價錢比歐洲競爭對手高出40%。

Buehrer說，因為軋製鋼捲自去年秋天來價格幾乎漲到3倍高，他已經裁員降低人事費用10%，以便刪減成本。

不過，工會和鋼鐡業敦促拜登維持現有關稅，他們在19日致函說，該政策讓產業能「重啟閒置的機器，重新雇用被資遣的勞工，並投資未來」。

美國鋼鐵工人聯合會（United Steelworkers）法務主任Roy Houseman說：「關稅2008年就開始徵收了，一直都沒有通膨壓力。美國將價值數兆美元的刺激方案注入經濟，勢必要造成一些通膨壓力。」

另一個與飆漲價格搏鬥的產業是房屋建築業。5月的木材期貨合約衝到創紀錄的每千板呎超過1,600美元，是平常價的逾四倍。美國住房建築商協會（NAHB）估計，木材漲價使得一棟一般的獨立屋住宅貴上36,000美元。

NAHB首席經濟學家Robert Dietz認為：「國內供不應求還課稅，不具經濟意義。家電、洗衣機，連蓋房的螺栓和螺母都要繳些關稅。」

拜登 通膨

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