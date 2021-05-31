美夏日旅遊季 拉開序幕

經濟日報 / 編譯林聰毅／綜合外電

隨著美國新冠肺炎疫苗接種日漸普及各地陸續解封，美國在陣亡將士紀念日的周末長假爆發旅遊潮，上周五搭乘飛機的人數為近15個月最多，民眾也大舉開車外出，汽油價格跟著水漲船高，預期這個長假至少有3,700萬人出遊，為夏季旅遊季重返正常，拉開序幕。

全美各旅遊景點正在喜迎新冠疫情疫苗時期的第一個大假期，因為美國疾病管制預防中心（CDC）指出，約40%民眾已完全接種疫苗，並在本月放寬公共場合戴口罩的指引。

根據美國運輸安全管理局（TSA），全美各航空公司在28日運送196萬名旅客，為去年3月7日疫情爆發初期以來最多。儘管航空公司的乘客人數尚未達到疫情前水平，但今年已大幅改善。

陸上的旅遊熱潮也不遑多讓，專門提供即時燃油價格資訊的網站GasBuddy指出，預計從5月28日至31日美國人花在汽油的費用大約為47億美元，平均每天約11.8億美元。

GasBuddy預測，在這個長假期間全美汽油平均價格將為每加侖 2.98 美元，為2014年以來最高。截至上周四（27日），美國汽車協會（AAA）發布的平均價格略高，為每加侖3.04美元。

GasBuddy首席石油分析師戴哈恩說：「隨著許多景點在夏季開車旺季之前重新開放，汽油需求持續上升，因此這幾個月來汽油價格不斷上漲。」 雖然汽油價格應會在這個長假後開始回落，但戴哈恩警告，油價可能在夏季中再度上漲。

儘管如此，美國的旅遊及商務仍難以完成恢復正常，因為新冠病毒對許多美國民眾仍有威脅，加上一些飯店、餐館仍正在處理人員配置問題，以及與疫情有關的限制。

油價 疫情 疫苗

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