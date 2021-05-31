美國經濟變數多 股市恐動盪
美國已進入夏季，民眾雖可望因新冠疫苗接種普及而過得較輕鬆，但美股融資餘額創新高、經濟數據難以預測等因素，卻可能使股市及其他金融資產陷入動盪好幾個月，因為許多市場人士忙於度假，交易量可能下降，還可能有其他因素顛覆行情。
分析師指出，今年夏季股市可能發生一些意外狀況，包括經濟解封後，新冠疫情是否會再度升高。在夏季期間，有多項因素可能導致股市動盪，包括經濟數據非常可能會給市帶來驚嚇。本周美國便將公布製造業景氣指標、營建支出、汽車銷售，以及聯準會（Fed）的地區經濟褐皮書。
更重要的，是6月4日將公布的5月就業報告。4月的就業數據遠低於預期，分析師預料5月的數字也可能令人失望，部分是因為勞工的技術與雇主的需求難以配合。
勞動市場無法迅速調適，因重新訓練勞工可能須費時數年，而不是幾周就能見效。
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