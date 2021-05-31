越南變種病毒 威脅科技鏈

越南29日表示，已發現新的新冠肺炎變種病毒，且混合了印度與英國變種病毒株的特性，也更容易透過空氣傳播，為該國近來新冠肺炎疫情惡化的主要元凶。這個發展可能更加干擾作為越南經濟引擎的科技製造業，並導致供應鏈受擾的問題雪上加霜。

越南衛生部長衛生部長阮清龍29日說：「越南首次檢測出一種具有印度和英國病毒的特徵的新型變種新冠病毒。」他指出，英國變種病毒的傳染力比其他病毒株更強，印度的變種病毒株除了傳染力較強，也可能不易受免疫系統的抗體影響。

越南在去年1月23日通報首例新冠確診病例後，迄今已發現八種病毒株，其他變種病毒還包括來自中國大陸武漢、歐洲、英國、南非、印度、非洲的病毒株。

越南有多處工業園區位於北部的北江省、北寧省，但是至今仍難控制疫情；當局已呼籲保護全國各地的工廠。如今顯然連南部也淪陷，當局30日下令，商業大城胡志明市也將自5月31日起實施社交距離措施，為期15天。

越南總理范明政日前表示，正敦促政府把遏制北江省、北寧省的疫情擴散列為優先事項，並警告這兩省內的工業園區「風險極高」。阮清龍也說，北江省和北寧省工業區內的新冠疫情正快速擴散。

北江省4月27日以來共傳出320例確診病例，境內六座工業園區中的四座在5月18日被迫關閉；北寧省也封鎖部分地區，並實施保持社交距離等措施；三星電子和Canon在這兩省所設的工廠，均有員工被檢測出感染新冠肺炎。

北江省約有24萬名工廠員工，北寧省的工廠勞工人數約33萬人；三星在越南北部的兩座工廠，占該公司全球智慧手機生產量逾50%。

台灣鴻海集團的越南廠則不受當地疫情影響，已復工生產，並同步為越南廠員工施打新冠肺炎疫苗，預期鴻海集團越南廠生產將恢復正常，並為下半年生產iPad與MacBook等產品注入強心針，增添業績成長力道。鴻海集團位於越南的北江廠區經當地政府視察後，在符合主管機關防疫規範認可下，已經自28日起，所有廠區都列入首批優先恢復生產試點企業名單中。