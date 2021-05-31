英國打造貿易旗艦船

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電

英國政府29日表示，將打造一艘新的國家級旗艦船舶，負責在世界各地推廣英國的貿易與產業，也是「不列顛尼亞號」（HMY Britannia）1997年除役以來的首艘國家級旗艦船舶，成本據傳上看2億英鎊（2.84億美元），以促進英國在全球的商業和貿易利益，並提振陷入困境的造船業。

路透報導，英國政府指出，這艘旗艦船完工後，將用來舉辦高階貿易談判和貿易展覽，而這項計畫的成本待工程發包後便能確認。另據衛報報導，這艘旗艦船的造價為2億英鎊，在設計與興建的招標作業後，最快明年開始建造，預定四年內完工，船員將是英國皇家海軍，預料將服役約30年。

英國政府表示，將在適當時機公布這艘船的名字。據周日電訊報報導，這艘船將以女王伊莉莎白已故夫婿菲利普親王來命名；菲利普親王曾參與設計「不列顛尼亞號」。

英國首相強生表示，這艘全新的國家級旗艦船將彰反映出英國的偉大、獨立海上貿易國家地位。

英國脫歐派一直都主張，打造一艘旗艦船來推動全球貿易。這些人強調，如今英國已脫離歐盟，因此要推動新的自由貿易協議。

反對者則指出，英國在年初與歐盟分道揚鑣後，英歐貿易受影響，因此不贊成建造國家級旗艦船；歐盟是英國最大出口市場。

英國 歐盟

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