超級遊艇 訂單大爆發

在觀光業面臨重大危機之際，超級遊艇市場的訂單逆勢暴增，原因是富豪為避免群聚與新冠肺炎疫情威脅，轉向海上度假，追求奢華體驗和與世隔絕的安全感。

英國金融時報（FT）報導，船舶雜誌BOAT International的數據顯示，超級遊艇市場今年截至5月17日的訂單量已達到208艘，超過去年同期的131艘，改寫歷史新高。

對買得起超級遊艇的富豪而言，能在遊艇上從事各式各樣的活動，從海上運動到船上瑜伽、健身課程，還能與親友在一個與世隔絕的「泡泡」（bubble）中，共度美好時光。英國媒體報導，亞馬遜創辦人貝佐斯也已買下一艘超級遊艇。

英國公主遊艇（Princess Yachts）執行長謝里夫說：「我們自（去年夏季）解除第一輪封鎖措施以來，遊艇市場蓬勃發展的程度遠超過封鎖前。」

歐洲各地遊艇業者也傳出佳音。義大利奢華遊艇集團Ferretti首季的交船量達到56艘，締造新猷，並表示訂單量快速增加，且總量優於預期。

遊艇船主也指出，新冠疫情使富豪重新思考如何打發時間，購入人生第一艘遊艇，或在資產淨值大增之際，買下更大的遊艇。即便摩納哥等地的遊艇展遭取消，遊艇的買氣絲毫未受影響，原因是線上購物熱潮抵銷了遊艇展的業績損失。

儘管如此，遊艇業並非一帆風順，主要是社交距離措施導致造船廠難以彌補關廠期間減少的產量，持續攀升的原物料成本也不容易轉嫁給消費者。與此同時，造船業也出現整併潮。超級遊艇集團（Superyacht）的數據顯示，20家造船廠去年生產超級遊艇數量的占比達到65%，遠高於2010年的約33%。