OPEC+ 油市控制力將增強

經濟日報 / 編譯鍾詠翔／綜合外電

在布蘭特油價逼近每桶70美元關卡之際，國際石油公司並未忙著增產以追逐不斷上漲的油價，為數十年來僅見，原因是投資人要求埃克森美孚等石油大咖在氣候變遷方面做出更多努力，而這種趨勢可能會增強石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）調控國際油市的能力。

彭博資訊報導，如今石油業者的處境很為難，因為華爾街投資人要求業者削減鑽探支出，並且回饋股東更多現金，而環保團體也不斷在抵制化石燃料。埃克森美孚就是這股趨勢的典型代表，上周該公司兩名董事遭撤換，原因是投資人認為他們無法因應氣候變遷的威脅。

大型石油公司不願增產，加上非OPEC+國家的原油產量回升速度不如預期，對OPEC+成員國而言無異是一個增產的良機。OPEC+將在6月1日舉行部長級會議，可能會繼續擴大原油供應。

企業高層主管與交易員表示，非OPEC+國家的原油增產速度慢，有助於OPEC+增強調控國際油市的能力。以往若油價走高，石油公司往往快速重啟投資計畫，提高非OPEC的產量，進而增加OPEC+成員國調控油市供需的難度。

整體而言，非OPEC+國家今年的日產量共計將增加62萬桶，但去年日產量減少130萬桶，代表產量回升的數量不到一半。明年美國、巴西、加拿大等少數產油國雖可能增產，但英國、哥倫比亞、馬來西亞及阿根廷等國的產量可能下滑。

OPEC 油價 氣候變遷

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