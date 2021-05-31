快時尚 隱形汙染成本受關注

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

平價且穿過即丟的快時尚產品正在汙染地球，即使消費者似乎置若罔聞，繼續購買這類產品，但投資人已開始在考量這個產業汙染問題所產生的隱形成本。

全球化協助瑞典H＆M、英國Primark和美國Old Navy等快時尚連鎖店將製造遷移到低成本國家，並為母國的消費者提供物美價廉商品。

英國研究機構劍橋計量經濟（Cambridge Econometrics）的分析顯示，在1990年至2018年之間，鞋類和服裝的實際價格減少約一半。

這種趨勢有一個好處：服飾占家庭支出的比重比以前少很多。 但壞處是由於平價服飾太容易取得，導致消費者大舉購買，對環境相當不利。

因為衣物製作過程需用掉大量的水和化學材料，且完成後通常須經長途運送，而且隨著網路消費者渴求源源不絕的新設計，空運也愈來愈頻繁。快時尚產品的快速周轉持續造成大量浪費。根據瑞銀報告，每年生產約1,000億件服飾中，逾500億件遭丟棄，或在生產後的12個月進了掩埋場或焚化爐。

時尚業投資人卻面臨一個難題：消費者似乎不在乎。對消費者而言，了解長途航班的碳足跡，可能要比周六約會服裝背後層層製作過程所產生的碳足跡，要容易得多。

快時尚 英國 和服

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