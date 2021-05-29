好市多獲利靚 後市有壓

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

受惠於消費者需求穩健，好市多（Costco）上季獲利與營收都優於市場預期，但也警告，從人事到進口起司的所有成本都在升高，利潤可能因此面臨壓力。

好市多於美股27日盤後公布，止於5月9日的年度第3季營收年增21.5%至452.8億美元，淨利成長45.6%至12.2億美元，每股盈餘為2.75美元，都高於市場預期。會員費用收入比去年同期成長11%，達8.738億美元。

扣除燃料銷售後的同店銷售額，成長15.1%，調整後的美國同店銷售也增加15.2%，電商業績則激增38.2%。

好市多財務長賈蘭提（Richard Galanti）表示，由於供應商運費成本隨需求升高，好市多也面臨價格上漲壓力。他說：「通膨因素到處可見。」他表示，好市多致力於控制成本和供應鏈的壓力，做法上包括提前採購存貨。

好市多在3月時估計，通膨率升幅將介於1%至1.5%，但賈蘭提說，該公司如今預估，不計汽油銷售後的價格將上漲2.5%-3.5%。成本升高可能對好市多的利潤造成壓力。本月初好市多表示，已接種疫苗的消費者和員工可以不戴口罩。

好市多 通膨 電商

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