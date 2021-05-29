戴爾惠普上季營收亮眼

個人電腦（PC）製造商戴爾（Dell）與惠普（HP）上季雙雙繳出亮眼財報成績單，即使全球部分地區的疫情趨緩，PC買氣依然強勁，但28日早盤股價雙雙下挫，因市場擔憂PC銷售已觸頂。

戴爾27日盤後公布，上季營收增加12%至245億美元，優於分析師預估的233億美元。惠普上季營收躍增27%至159億美元，也比市場預估多了約10億美元。惠普同時調高年度獲利目標。

Cross Research分析師克洛斯說，儘管戴爾和惠普上季營收亮眼，但已有部分投資人認為PC成長達到高峰，預料不會進一步成長。戴爾盤後跌約1%，惠普跌逾6%，28日早盤依舊疲弱。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）說，惠普受惠於筆電需求大幅攀升，因消費者在疫情期間須遠距辦公或線上學習，代表相關產品的銷售持續暢旺。但羅爾斯指出，電腦晶片短缺拖累惠普的表現，意味惠普供貨追不上產品需求，這個情況預料持續到今年底。

戴爾的主管階層也擔憂晶片短缺，預估晶片供應限制可能會延續至明年，將把記憶晶片和顯示器上漲的成本反映在產品上。