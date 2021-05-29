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鄉民寵兒 AMC市值 四天翻一倍

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
美國連鎖戲院AMC再度成為網路論壇Reddit鄉民最愛的個股。（路透）
美國連鎖戲院AMC再度成為網路論壇Reddit鄉民最愛的個股。（路透）

年初受散戶大軍追捧的所謂「迷因股」，近日又出現一波急攻的漲勢，美國連鎖戲院AMC本周前四天大漲119%後，28日早盤又跳漲35.6%，市值達170億美元，再度成為網路論壇Reddit鄉民最愛的個股。

AMC 27日收盤漲逾35%至26.52美元，過去四天來增逾一倍，推升今年來漲幅至1,150%。這家總部位於堪薩斯州黎霧市的公司，27日成交量達6.91億股，是1月以來交易最繁忙的一天。另據道瓊市場數據公司，AMC也是27日美股中交投最熱絡的公司。

在AMC近來為了避免破產、籌措逾10億美元的資金後，渴望拯救戲院產業的散戶投資人持續進場，再次拉抬AMC的股價。AMC是今年1月的散戶投資熱潮追捧的公司之一，而這次還漲到比當時還高的價位。

根據美國銀行（BofA）分析，AMC已超越遊戲驛站（GameStop），成為Reddit華爾街賭注版（WSB）鄉民最熱愛的個股。

AMC執行長阿倫（Adam Aron）樂於接受這股Reddit帶動的投資熱潮，並在法說會上向新進的散戶股東發表談話。自AMC 6日發布上季財報以來，AMC股價已大增近兩倍，市值增加90億美元。AMC 27日市值又更上一層樓，許多散戶投資人還在社群媒體上慶祝，該公司的市值衝上破紀錄的130億美元。

另外，空頭回補可能也是AMC本周大漲的原因之一。據分析公司S3 Partner的數據顯示，AMC的空單餘額占在外流通股數約20%，比一般美股的5%還多。當一檔遭大量做空的股價快速上揚，空軍會被迫買回借來的股票，以軋平他們做空的部位來止損，此舉會進一步推升股價。數據顯示，放空AMC的空軍，光是本周就因此損失了13億美元。

AMC仍要面臨許多艱難的關卡。雖然AMC第1季結束時握有價值10億美元的現金或流動資產，為這家百年老店史上最多，但這些錢也只能讓AMC營運到明年。AMC依然需要大批觀眾重返電影院，以彌補數月來沒有收入的慘況。

Reddit 空軍 美股

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