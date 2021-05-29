調整後可恢復正常 克魯曼：通膨只是短暫現象

近來美國原物料價格飛漲，令人憂心通膨復熾將重現1970年代停滯性通膨夢魘。但諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，這些都是短暫現象，有如美國經濟從靜止變奔馳時車輪一時打滑，經調整後即可恢復正常，無需過度驚慌。

克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，許多人擔心美國經濟明年是否會過熱，迫使聯準會（Fed）急踩煞車，以防物價上漲變成長期通膨麻煩？他認為不至於此，但也不排除那種可能性。他形容當前物價勁揚，大致反映「經濟力圖在幾秒內從0加速到60英里」發生的現象。

今年初，美國仍深陷新冠肺炎疫情深淵，每天病歿人數不斷創新高，以致餐廳等倚賴近距離接觸的行業景氣急凍。所幸疫苗施打計畫告捷，死亡病例陡降，民眾恐懼消退使經濟強勁反彈。

經濟從靜止突然加速行駛，過程中難免留下一些輪胎打滑痕跡，甚至聞到橡膠燒焦味。例如鋸木廠來不及因應暴增的需求，導致木材價格飛漲；去年大量賣車的租車公司如今連忙大舉買車，造成二手車價格飆升。

至於「缺工」問題，一部分因為有些企業不肯加薪而招不到人。另有些雇主增聘人手，但趕不上需求增速，可能因學校停課迫使職業婦女回家帶小孩，或一些勞工（尤其接近退休年齡者）不想重拾待遇差的工作，未必只因有失業津貼可領。

由此看來，勞工供不應求抑制4月就業成長，二手車漲價導致4月通膨率比預期高，這些問題大致是美國經濟「從靜態起跑加速奔馳」遭遇的問題，大多可望在數月內自動化解。