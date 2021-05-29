葉倫：通膨高到年底

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

美國財長葉倫27日表示，通膨率在今年底前都可能高於正常水準，要到明年才會回落，預期的時間遠久於其他官員在公開談話時所發表的預估，可能成為聯準會（Fed）對外溝通時的頭痛問題。

葉倫出席眾議院撥款小組委員會的線上聽證會時說：「我現在的判斷是，我們最近看到的通膨是暫時的，也並非地區性的（現象）。不過，我預期這將持續好幾個月，一直到今年底為止通膨年增率都將在居高不下。」她把近來物價大漲，部分歸因於「支出的大幅轉變」與供應出現瓶頸。

雖然美國政府官員都曾私下暗示，通膨上揚可能持續到年底，但在發表公開談話時都會比較謹慎。白宮經濟顧問委員會負責人勞絲14日說，助長通膨的供需失衡有望「在未來幾個月內自行解決」。

美國財經媒體MarketWatch指出，如今葉倫的發言可能演變為Fed在溝通時的頭痛問題。Fed官員已說，近來通膨上揚將只是暫時現象，但葉倫預測通膨會居高不下這麼久，可能降低Fed官員談話可信度。

白宮在28日發布年度預算案細節、包括最新的經濟預測後，情勢將更明朗。彭博訪調的經濟學家預估，美國通膨率將在2022年第2季放緩至新冠疫情爆發前水準。

葉倫也駁斥拜登政府長期支出措施導致通膨大幅攀升的說法。她說，美國聯準會（Fed）肩負「持續控制通膨的核心責任」。多數金融市場參與者都預期，隨著經濟復甦，目前處於歷史低點的利率終將升高，這也將反映在白宮即將公布的預算案內。

美國商務部28日公布，Fed偏好的通膨指標─美國4月個人消費支出（PCE）平減指數，比一年前勁升3.6%，遠高於Fed的2%通膨目標值。

4月核心PCE比一年前暴升了3.1%，為1992年7月來最大升幅，月比升幅達到0.7%，也是2001年10月來最大漲幅，反映美國通膨持續升溫。

通膨 Fed 葉倫

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