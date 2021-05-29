美擴大支出 預算衝6兆美元

美國總統拜登28日將提出規模6兆美元的年度預算案，聯邦支出將達到二次世界大戰以來最高水準，並擴大投資教育、交通運輸及對抗氣候變遷，力圖全面調整經濟體質，並強化美國對抗中國大陸時的競爭力。

紐約時報與華爾街日報報導，這份拜登上任以來首度提出的年度預算案，將尋求2022財政年度（今年10月1日起）的預算規模達到6兆美元，比前總統川普任內的最後一次預算案擴大25%。

拜登提議，聯邦政府的年度支出額將在2031年前達到8.2兆美元，以推動他的兩大經濟議程：升級基礎建設與大幅擴張社會安全網。預算案也包括2.3兆美元的基建支出、1.8兆美元的美國家庭計畫支出及1.52兆美元的權衡性支出。

這份預算案將把聯邦政府在經濟所扮演的角色，擴至二戰以來最大，涵蓋投資道路、水源管線、寬頻網路、電動車充電站、先進製造研究，還包括平價托兒、全民學前教育、全美帶薪假，以及提高國防支出等。

預算案也預估，美國聯邦赤字將在未來十年超過1.3兆美元，因此債務也將攀升至二戰以來最高水準，占國內生產毛額（GDP）將在2031年底時增至117%，高於今年的約100%。

拜登計劃藉由對企業與高所得者增稅，籌措財源。財政部28日將另外發布拜登增稅提案的細節（通稱為綠皮書），將假設拜登提議的資本利得稅率措施回溯至4月底，年所得逾100萬美元家庭的最高稅率也將提高至43.4%。

預算案預測，美國通膨率未來十年每年都不會超過2.3%，反映政府認為一些經濟學家擔心通膨將失控的憂慮太過誇大。

財長葉倫27日也說，拜登預算案會擴大美國經濟規模與債務，但不會加重通膨壓力。

儘管拜登預算案內容雄心勃勃，但民主黨在參、眾兩院都只占微弱優勢，而兩黨議員都已明確表示不太可能全盤接受拜登的提案，特別是共和黨反對增稅。

預算案預測，美國今年經濟將成長約5.1%，明年略降至4.3%，之後到2031年每年平均成長約2%；勞動市場將迅速回升，明年失業率降至4.1%，之後到2031年都將低於4%。

這份預算案也預測，未來十年的淨利息支出占GDP比率都將約為2%，但共和黨和經濟學家都警告，利率將維持在谷底的假設相當危險，因為只要利率提高一點，就會大幅加重償息負擔，排擠其他支出。