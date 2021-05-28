對美國經濟復甦信心增強 道瓊早盤漲逾150點

美股28日早盤上漲，道瓊指數漲逾150點，個人消費支出（PCE）平減指數增幅優於預期，進一步增強市場對美國經濟復甦的樂觀信心。

道瓊工業指數28日早盤上漲160.87點，或0.47%；標普500指數小增0.28%；那斯達克指數上升0.36%；費城半導體指數走高0.5%；台積電ADR漲0.81%。

美國商務部28日公布，4月PCE核心平減指數月比上升0.7%，升幅高於3月的0.4%，和預期的0.6%；年比上升3.1%，高於3月的1.9%，和預期的2.9%，並已超過美國聯準會（Fed）所訂的2%目標。這預示了美國第2季經濟將強勁成長。

商用軟體公司Salesforce第1季營收和獲利雙雙優於市場預期，早盤股價上漲5.38%；個人電腦製造商惠普（HP）上季雖也繳出優於預期的財報，但早盤股價卻下挫6%。