聽新聞
test
0:00 / 0:00
對美國經濟復甦信心增強 道瓊早盤漲逾150點
美股28日早盤上漲，道瓊指數漲逾150點，個人消費支出（PCE）平減指數增幅優於預期，進一步增強市場對美國經濟復甦的樂觀信心。
道瓊工業指數28日早盤上漲160.87點，或0.47%；標普500指數小增0.28%；那斯達克指數上升0.36%；費城半導體指數走高0.5%；台積電ADR漲0.81%。
美國商務部28日公布，4月PCE核心平減指數月比上升0.7%，升幅高於3月的0.4%，和預期的0.6%；年比上升3.1%，高於3月的1.9%，和預期的2.9%，並已超過美國聯準會（Fed）所訂的2%目標。這預示了美國第2季經濟將強勁成長。
商用軟體公司Salesforce第1季營收和獲利雙雙優於市場預期，早盤股價上漲5.38%；個人電腦製造商惠普（HP）上季雖也繳出優於預期的財報，但早盤股價卻下挫6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言