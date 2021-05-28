台積電ADR小跌0.2％ 較台股溢價率10.52％
台股ADR周四（27日）收盤有漲有跌，台積電ADR小跌0.2%，較台北交易股票溢價率為10.52%。日月光和聯電的ADR則走高。
道瓊工業指數27日上漲141.59點，漲幅0.41%至34,464.64點。標普500指數上漲4.89點，漲幅0.12%至4,200.88點，為2月以來最大漲幅。那斯達克綜合指數小跌1.72點，跌幅0.01%，報13,736.28點。受科技股拖累，那指表現輸給道指和標普500指數。
費城半導體指數收盤上漲0.58%，報3,159.28點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.95 +2.32%
中華電 CHT 40.77 -0.46%
台積電 TSM 115.77 -0.20%
聯電 UMC 9.19 +0.99%
資料來源：彭博資訊
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