工業金屬上漲 油價升至逾2年最高 金價徘徊四個月高位

基本金屬上漲，受益於中國大陸政府研究新的鋼鐵減碳措施以及人民幣升值；原油價格收於兩年多以來最高價位，美國強勁的經濟數據推動市場上漲，並且華爾街堅持對大宗商品價格將會上漲的樂觀看法；黃金價格徘廻四個月來高位，投資人權衡美債殖利率上升以及央行官員鷹派論調略微增強的跡象。以下是整理自彭博新聞的大宗商品行情：

●工業金屬上漲

倫敦銅期貨上漲2.4%，結算價報每噸10,221美元。倫敦鎳期貨漲3.5%，鋁期貨上漲3.3%。

倫敦工業金屬跟隨鐵礦砂和上海鋼材期貨上漲，上海證券報報導，中國大陸工信部研究基於碳排放及能耗的鋼鐵產量約束機制。更嚴格的環保措施令中國鋁供應前景收緊，主要銅冶煉企業也承諾響應國家減排要求。

道明證券分析師Bart Melek表示，大陸可能進一步收緊環保措施，供應方面的疑慮升溫，工業金屬價格維持強勢

此外，人民幣升值，有利大陸製造商買入美元計價的大宗商品，也給銅等基本金屬帶來支撐。

●油價升至兩年多以來最高價位

西德州中級原油（WTI）連續五天上漲。美國民眾在州際公路上的行駛里程達到與2019年類似的水準，另外隨著

企業恢復營運，首次申請失業救濟人數降至新冠肺炎大流行病以來的新低。

高盛集團分析師表示，下半年大宗商品將繼續面臨供應逐漸趨緊的局面，幾乎沒有證據表明供應方面會有足夠大的反應令多頭走勢脫軌。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，對需求的樂觀情緒凌駕對伊朗的疑慮；美國是最大的石油消費國，隨著美國更多地區重啟，這個駕車出行高峰季可能相當不錯。

7月交割的WTI原油期貨價格上漲64美分，收於每桶66.85美元，為2018年10月以來最高；7月布蘭特原油期貨價格上漲59美分，收於每桶69.46美元，為5月17日以來最高。

●金價盤旋在四個月高位

紐約時間13:22，現貨金價下跌0.1%至每英兩1,895.08美元；周三升至1,912.76美元的1月8日來最高價位。

8月交割黃金期貨下跌0.3%，結算價報1,898.50美元。白銀和白金下跌，鈀金上漲。

央行開始想撤出緊急貨幣政策，南韓繼紐西蘭和加拿大之後也提出了升息的可能。聯準會（Fed）副主席夸利斯說若經濟保持強勁，開始討論削減購債的計畫就是至關重要的。

ED＆F Man Capital Markets的分析師Ed Meir在報告中指出，「金價周三跌破了1,900美元關口，目前仍處於守勢。相對強弱指數仍處於相對超買狀態，因此應該有一些獲利回吐」。