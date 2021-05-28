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港立法會修法 布林肯:嚴重壓制港人參與治理和表達意見

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

香港立法會通過選舉制度修訂草案，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日發布聲明表示，這項改變立法會組成的修法，嚴重壓制港人，使其無法有意義參與治理，民眾的聲音也無法被聽見。

布林肯譴責中國大陸政府持續破壞香港民主機構，也否認中方自己對港人的權利承諾。

布林肯說，削減居民的選舉代表權，無助香港長期政治與社會穩定，這項立法違反了香港基本法，該法明確認知立法會選舉以普選所有議員為最終目標。

布林肯表示，再次呼籲中國大陸與香港當局讓港人的聲音被聽見；針對因支持選舉或表達異議，而觸犯港版國安法及相關法律者，布林肯呼籲當局釋放並撤銷對這些人的控訴。

布林肯說，美國與盟國夥伴團結一致，為中英聯合聲明與香港基本法所保證的港民人權與基本自由公開發聲。

香港立法會當地時間27日通過涉及行政長官（特首）和立法會選舉的修訂草案，落實北京中央在港版國安法修正後的「愛國者治港」方針。

立法會 香港 布林肯

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