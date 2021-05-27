聽新聞
test
0:00 / 0:00
初領失業金人數遠比預期少 道瓊早盤漲逾200點
美國上周初領失業救濟金人數不僅遠低於預期，並創下新冠肺炎疫情以來最低，顯示美國經濟前景正在好轉。道瓊工業指數27日早盤漲逾200點，標普500指數也走升，但科技股為主的那斯達克指數則小跌。
道瓊工業指數早盤上漲210.86點，或0.61%；標普500指數漲0.29%；那斯達克指數下挫0.07%；費城半導體指數下滑 0.3%；台積電ADR跌0.41%。
美國勞工部27日公布，上周初領失業救濟人數下滑至40.6萬人，創下新冠疫情以來新低，並低於道瓊訪調經濟學家預測的42.5萬人。美國商務部同日公布，第1季國內生產毛額（GDP）成長率的最終值為6.4%，與初估值一樣。
本月對通膨上揚及可能緊縮政策的擔憂，已拖累美股大盤指數，但本周多位聯準會（Fed）官員的談話已緩解這種疑慮。官員們表示，Fed將會繼續維持鴿派立場，但他們也承認，已更接近開始辯論是否要縮減刺激措施的時候。
投資人接下來將關注預定28日發布的個人消費支出報告，因為Fed偏好以此數據評估通膨率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言