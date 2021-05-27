初領失業金人數遠比預期少 道瓊早盤漲逾200點

美國上周初領失業救濟金人數不僅遠低於預期，並創下新冠肺炎疫情以來最低，顯示美國經濟前景正在好轉。道瓊工業指數27日早盤漲逾200點，標普500指數也走升，但科技股為主的那斯達克指數則小跌。

道瓊工業指數早盤上漲210.86點，或0.61%；標普500指數漲0.29%；那斯達克指數下挫0.07%；費城半導體指數下滑 0.3%；台積電ADR跌0.41%。

美國勞工部27日公布，上周初領失業救濟人數下滑至40.6萬人，創下新冠疫情以來新低，並低於道瓊訪調經濟學家預測的42.5萬人。美國商務部同日公布，第1季國內生產毛額（GDP）成長率的最終值為6.4%，與初估值一樣。

本月對通膨上揚及可能緊縮政策的擔憂，已拖累美股大盤指數，但本周多位聯準會（Fed）官員的談話已緩解這種疑慮。官員們表示，Fed將會繼續維持鴿派立場，但他們也承認，已更接近開始辯論是否要縮減刺激措施的時候。

投資人接下來將關注預定28日發布的個人消費支出報告，因為Fed偏好以此數據評估通膨率。