晶圓四哥格芯傳將赴美IPO 估值可望達300億美元
知情人士透露，晶圓代工大廠格芯（GlobalFoundries） 正與摩根士丹利研議首次公開發行股票（IPO）事宜，對格芯的估值可望達300億美元。
消息人士說，格芯尚未做出最終決定，而且IPO計畫也可能生變。
格芯是全球第四大晶圓代工業者，現在股權由阿布達比主權財富基金Mubadala投資公司持有。彭博資訊在4月曾報導，Mubadala已經在為格芯赴美IPO進行準備事宜，而且正與可能的顧問業者洽談。
格芯的代表不願對上述消息置評，至於Mubadala在正常營運時間以外未回覆置評請求電郵。摩根士丹利的代表也未立即置評。
格芯打算上市之際，正值全球晶片短缺，諸多產業抱怨無法取得足夠的半導體供應，而多國政府也準備提供資金協助擴大半導體生產。目前格芯的最大競爭同業，即「晶圓一哥」台積電和「二哥」三星電子，都在努力應付晶圓代工需求。費城半導體指數自2016年來已大漲兩倍。
關於格芯的創立，最早是Mubadala在2009年收購超微（AMD）的製造廠後，又與新加坡Chartered半導體製造公司合併而成。
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