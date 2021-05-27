台積電ADR上漲1.5% 較台股溢價率擴大至10%
台股ADR周三（26日）收盤漲跌互見，台積電ADR勁揚超過1%，較台北交易股票溢價率擴大至10.27%。聯電ADR漲幅也達1%。
道瓊工業指數26日收盤上漲 10.59 點，漲幅0.03%，收 34,323.05 點；標普 500 指數上漲 7.86 點，漲幅 0.19%，收 4,195.99 點；那斯達克指數上漲 80.82 點，漲幅 0.59%，收 13,738.00 點。
費城半導體指數收盤上漲 0.2%，收 3,140.98 點。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 7.77 +0.00%
中華電 CHT 40.96 -0.05%
台積電 TSM 116.00 +1.51%
聯電 UMC 9.10 +1.00%
資料來源：彭博資訊
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