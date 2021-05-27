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今全台18縣市飆高溫 吳德榮：周六梅雨鋒到防劇烈天氣

台積電ADR上漲1.5% 較台股溢價率擴大至10%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（26日）收盤漲跌互見，台積電ADR勁揚超過1%，較台北交易股票溢價率擴大至10.27%。聯電ADR漲幅也達1%。

道瓊工業指數26日收盤上漲 10.59 點，漲幅0.03%，收 34,323.05 點；標普 500 指數上漲 7.86 點，漲幅 0.19%，收 4,195.99 點；那斯達克指數上漲 80.82 點，漲幅 0.59%，收 13,738.00 點。

費城半導體指數收盤上漲 0.2%，收 3,140.98 點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.77 +0.00%

中華電 CHT 40.96 -0.05%

台積電 TSM 116.00 +1.51%

聯電 UMC 9.10 +1.00%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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