Google Cloud推3項新服務 提供整合式資料平台
雲端運算服務Google Cloud今天宣布推出3項全新解決方案，涵蓋旗下資料庫和資料分析產品組合，為企業提供整合式資料平台。
Google Cloud發布新聞稿說明，企業可運用Dataplex、Datastream和Analytics Hub的Beta版，安全預測業務成果並賦予使用者能力。其中Dataplex可協助企業簡化資料管理作業，Datastream能為客戶提供即時資料複製功能，Analytics Hub能讓資料共用更安全、簡單。
Google Cloud資料庫、資料分析及Looker商業智慧平台總經理暨副總裁卡茲邁爾（Gerrit Kazmaier）表示，如今所有產業紛紛轉換為以數位化為主的業務型態，Google Cloud協助客戶打造資料雲端解決方案，讓他們能取得即時且可行的深入分析資訊，從而確保自身業務的前瞻性。
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