周二油價震盪微漲 金價續上攻 銅價轉跌

周二（25日）國際油價震盪，收盤微漲，主要是需求持續復甦的前景抵消了制裁放鬆會導致伊朗供油增加的擔憂。黃金價格因美國聯準會官員談話消除貨幣緊縮疑慮，上揚到四個多月以來最高水準，有望收復今年全部失土。美元上漲令銅價回吐稍早漲幅。

美國西德州中級原油周二上漲0.02美元，收於每桶66.07美元，為一周以來最高價位。布蘭特原油上漲0.19美元，收於每桶68.65美元。

伊朗與其他國家之間的核子協議談判繼續在維也納進行，這可能未來會令美國放寬對伊朗出口原油的制裁，不過隨著美國夏季駕駛季這個月展開，市場對需求回升的預期以及歐洲流動性改善的跡象，使油價得到支撐。

黃金現貨收漲0.97%，報每英兩1,899.25美元；周二盤中一度觸及1月8日以來的最高點。紐約商品交易所8月交割的黃金期貨上漲0.7%，收於每英兩1,900.50美元，已經收復了今年的跌幅。

美國聯準會（Fed）官員重申美國經濟反彈帶來的通膨壓力將是暫時性的，希望消除市場關於貨幣政策將收緊的猜測；美國公債殖利率下降，這些因素都有助提振黃金漲勢。黃金價格在過去九個交易日中有八個交易日上漲。

銅價周二下滑。倫敦金屬交易所三個月銅期貨下跌0.3%，收於每噸9,918美元。盤中曾一度上漲1.4%。銅價之前創紀錄的上漲，在過去兩周變得跌跌撞撞，主要因為市場擔心通膨可能會拖累全球經濟復甦，同時中國大陸加大力度遏制大宗商品價格上漲。周二美元的反彈也增加了市場的壓力。