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台積電ADR周二上漲0.57% 溢價率9.28%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周二（25日）隨美股費城半導體指數上漲，漲幅0.57%，較台北交易股價溢價9.28%。

美股三大指數則是微跌。道瓊工業指數跌81.52點，跌幅0.2%，收在34,312.46點。標普500指數跌0.2%收4,188.13點，那斯達克綜合指數跌不到0.1%收在13,657.18點。三大指數原本全都開高，但後繼無力。

費城半導體指數收盤上漲0.37%。

以下是主要台股ADR各股周二收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投資ASX7.77 +0.26

中華電 CHT 40.98 +0.49

台積電 TSM 114.28 +0.57

聯電 UMC 9.01 +3.21

資料來源：彭博資訊

半導體 台積電 美股

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